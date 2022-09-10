Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов

Консервативный Верховный суд США в пятницу присудил победу еврейскому университету, который отказывается предоставить статус студенческой ассоциации группе молодых гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров.

Университет ешивы Нью-Йорка срочно обратился в Высокий суд после того, как судья приказал ему зарегистрировать студенческий клуб «Йешива Прайд Альянс» в начале 2022 учебного года, чтобы предоставить ему доступ к определенным офисам и услугам.

«Как глубоко религиозный еврейский университет, ешива не может выполнить этот приказ, потому что он нарушает его искренние религиозные убеждения о ценностях Торы, которые должны быть переданы студентам», — говорится в заявлении вуза.

Университет ешивы предлагает множество нерелигиозных учений и приветствует студентов-неевреев, возразили учредители ассоциации: «Мы не может отказать некоторым студентам в доступе к нерелигиозным ресурсам из-за их сексуальной ориентации».

Шесть судей Верховного суда из девяти проголосовали за приостановку решения суда первой инстанции и отложили дальнейшее разбирательство для более детального ознакомления с делом.