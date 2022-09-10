Из-за роста цен на электроэнергию в Польше могут перестать ходить электрички

Железнодорожная отрасль Польши в кризисе. Цены на электроэнергию для тяговых сетей поездов могут возрасти на 300%.

Это означает, что железные дороги будут вынуждены либо поднять цены на билеты, либо отменить некоторые рейсы. В отрасли считают, что проблема может быть решена за счет снижения платы за доступ к путям, сообщает портал market-kolejowy.pl.

В последние недели польская энергетическая система оказалась на грани. Цены на электроэнергию достигли исторического максимума. По мнению экспертов, проблемой, в частности, является труднодоступный и дорогой уголь. Звучат также и голоса об отключении электроэнергии. Кризис может отразиться на польских железных дорогах.

"Прогнозируемый рост затрат на тяговую энергию для перевозчиков составляет не менее 80%. Однако те, у кого были более выгодные долгосрочные контракты, могут опасаться роста цен на 300%", – поясняет Адриан Фургальский, председатель Железнодорожного бизнес-форума, в интервью порталу market-kolejowy.pl .

Поэтому польские железные дороги оказались в очень сложном положении.

Портал market-kolejowy.pl отмечает, что само по себе увеличение стоимости энергии явно влияет на надбавки за километр - порядка 60-70 злотых, которые должны доплачивать местные власти.

Кроме того, предусмотрены также надбавки для сотрудников и повышение тарифов на доступ к инфраструктуре. Однако у местных органов власти нет денег, чтобы покрыть эти увеличения, поэтому они повлияют либо на меньшее количество рейсов, либо на более высокие цены на билеты .

"Если проблема не будет решена, нас ждет значительное повышение цен на билеты. И это еще не все, потому что некоторым перевозчикам уже дважды приходилось повышать цены. Поэтому, как отрасль, мы еще раз призываем — тарифы на доступ к путям должны быть снижены как минимум вдвое", — говорит Адриан Фургальский в интервью порталу market-kolejowy.pl.

Отрасль не рассчитывает на компенсацию перевозчикам роста цен на энергоносители, а надеется на снижение тарифов на доступ. В большинстве стран ЕС они были снижены. Еще одно решение из железнодорожной среды – свести к нулю налоговую нагрузку на энергию и топливо для общественного транспорта.