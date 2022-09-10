Польша требует у России немедленно вернуть обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М с президентом Качиньским на борту
Польская подкомиссия по повторному расследованию катастрофы под Смоленском обратилась в Международный авиационный комитет и Генеральную прокуратуру России с просьбой вернуть оставшиеся в России обломки президентского Ту-154М, сообщает PAP.
Письмо, подписанное председателем подкомитссии Антонием Мацеревичем, было опубликовано в пятницу, 9 сентября.
Письмо адресовано председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) - учреждения, занимающегося расследованием авиационных происшествий в Содружестве Независимых Государств - Татьяне Анодиной и генеральному прокурору России Игорю Краснову.
"Призываем МАК и Генеральную прокуратуру, у которых находятся остатки самолета, уничтоженного 10 апреля 2010 года в результате акта незаконного вмешательства на территорию Российской Федерации, вернуть Польскому государству - законному владельцу и, одновременно, государство регистрации — все остатки самолета вместе с регистраторами на борту и все доказательства, изъятые Российской Федерацией", — читаем в документе.
Как подчеркивается, Россия должна вернуть обломки самолета Польше в соответствии с Приложением 13 к Чикагской конвенции — международной конвенции 1944 года, регулирующей правовые вопросы в сфере гражданской авиации, — в то время, когда останки больше не нужны для расследования причин. аварии. Также было подчеркнуто, что государство, в котором произошло происшествие, обязано обеспечить доказательства и должным образом обезопасить воздушное судно.
"Обломки самолета Ту-154М, состоящего на учете в Вооруженных силах Польши, являются собственностью Республики Польша и должны быть немедленно возвращены в Польшу", — подчеркивают авторы письма.
Авторы письма также призвали адресатов предоставить информацию о том, правильно ли хранятся обломки самолета, кто имеет к ним доступ, сколько из них уничтожено и кто несет за это ответственность.
10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154М, в котором находилась польского делегация, присутствовавшая на праздновании 70-летия Катынского расстрела, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньски и его супруга Мария, высшие военачальники и последний Президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровски.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы