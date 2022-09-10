Польша требует у России немедленно вернуть обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М с президентом Качиньским на борту

Польская подкомиссия по повторному расследованию катастрофы под Смоленском обратилась в Международный авиационный комитет и Генеральную прокуратуру России с просьбой вернуть оставшиеся в России обломки президентского Ту-154М, сообщает PAP.

Письмо, подписанное председателем подкомитссии Антонием Мацеревичем, было опубликовано в пятницу, 9 сентября.

Письмо адресовано председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) - учреждения, занимающегося расследованием авиационных происшествий в Содружестве Независимых Государств - Татьяне Анодиной и генеральному прокурору России Игорю Краснову.

"Призываем МАК и Генеральную прокуратуру, у которых находятся остатки самолета, уничтоженного 10 апреля 2010 года в результате акта незаконного вмешательства на территорию Российской Федерации, вернуть Польскому государству - законному владельцу и, одновременно, государство регистрации — все остатки самолета вместе с регистраторами на борту и все доказательства, изъятые Российской Федерацией", — читаем в документе.

Как подчеркивается, Россия должна вернуть обломки самолета Польше в соответствии с Приложением 13 к Чикагской конвенции — международной конвенции 1944 года, регулирующей правовые вопросы в сфере гражданской авиации, — в то время, когда останки больше не нужны для расследования причин. аварии. Также было подчеркнуто, что государство, в котором произошло происшествие, обязано обеспечить доказательства и должным образом обезопасить воздушное судно.

"Обломки самолета Ту-154М, состоящего на учете в Вооруженных силах Польши, являются собственностью Республики Польша и должны быть немедленно возвращены в Польшу", — подчеркивают авторы письма.

Авторы письма также призвали адресатов предоставить информацию о том, правильно ли хранятся обломки самолета, кто имеет к ним доступ, сколько из них уничтожено и кто несет за это ответственность.

10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154М, в котором находилась польского делегация, присутствовавшая на праздновании 70-летия Катынского расстрела, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньски и его супруга Мария, высшие военачальники и последний Президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровски.