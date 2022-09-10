Король Карл III может стать последним королем Соединенного Королевства
Официально королевский титул принцу Чарльзу будет присвоен сегодня, в субботу, 10 сентября, о чем объявят во всех уголках Великобритании и Содружества.
Однако, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков не исключает, что Карл III станет последним монархом Королевства.
«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле», - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
По его словам, экономика Британии, как и всего Старого Света на грани рецессии и это может сыграть злую шутку с монархией, на которую не станут больше тратить миллионы фунтов стерлингов.
Мягков отметил, что дискурс о роли монархии идет в Соединенном Королевстве уже не первый год. Многие политики там считают, что если Елизавета II, благодаря большому сроку правления, считалась символом нации, то ее потомки не смогут больше олицетворять империю и станут номинальными монархами.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы