Король Карл III может стать последним королем Соединенного Королевства

Официально королевский титул принцу Чарльзу будет присвоен сегодня, в субботу, 10 сентября, о чем объявят во всех уголках Великобритании и Содружества.

Однако, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков не исключает, что Карл III станет последним монархом Королевства.

«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле», - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

По его словам, экономика Британии, как и всего Старого Света на грани рецессии и это может сыграть злую шутку с монархией, на которую не станут больше тратить миллионы фунтов стерлингов.

Мягков отметил, что дискурс о роли монархии идет в Соединенном Королевстве уже не первый год. Многие политики там считают, что если Елизавета II, благодаря большому сроку правления, считалась символом нации, то ее потомки не смогут больше олицетворять империю и станут номинальными монархами.