СОБР Росгвардии покрыл себя славой в обороне Балаклеи и записал видео «Мы выжили»
На протяжении двух суток самарский отряд СОБРа «Омега» держал оборону Балаклеи перед превосходящими силами противника.
«Мы выжили. У нас весь личный состав живой! Россия, русские — вперед!» — сказал боец отряда в видео опубликованном телеграм-каналом «Архангел Спецназа».
Благодаря действиям «Омеги» удалось сохранить плацдарм для дальнейшей активной обороны Балаклеи и не пропустить контратаку дальше.
По последним сообщениям военных ТК ВС России и союзников удалось подтянуть резервы и последние сутки активно использовать авиацию для остановки «контрнаступу» ВСУ.
Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в н.п. Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Артемовск и Первомайское.
ВКС России за последние сутки нанесли 13 ракетных и 23 авиаудара по военным объектам на территории Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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