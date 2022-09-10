СОБР Росгвардии покрыл себя славой в обороне Балаклеи и записал видео «Мы выжили»

На протяжении двух суток самарский отряд СОБРа «Омега» держал оборону Балаклеи перед превосходящими силами противника.

«Мы выжили. У нас весь личный состав живой! Россия, русские — вперед!» — сказал боец отряда в видео опубликованном телеграм-каналом «Архангел Спецназа».

Благодаря действиям «Омеги» удалось сохранить плацдарм для дальнейшей активной обороны Балаклеи и не пропустить контратаку дальше.

По последним сообщениям военных ТК ВС России и союзников удалось подтянуть резервы и последние сутки активно использовать авиацию для остановки «контрнаступу» ВСУ.

Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в н.п. Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Артемовск и Первомайское.

ВКС России за последние сутки нанесли 13 ракетных и 23 авиаудара по военным объектам на территории Украины.