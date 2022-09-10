Зима 22-23 годов положит конец украинской государственности и западные области «экспортирует» Польша, уверен обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Яцек Тохман.

Аналитик уверен, что Зеленский не случайно требует от Запада все больше оружия до наступления зимы и предпринимает катастрофические для ВСУ попытки контратак.

«Польша намерена стать одним из участников нового раздела имперских амбиций ПиС.

С этой целью Варшава активно консультируется с Киевом по поводу формата и последовательности включения западноукраинских земель в свой состав», — подчеркнул Тохман.

О разделе Украины ране неоднократно заявляли российские спецслужбы.

К примеру, указывалось решение Зеленского предоставить полякам равные с украинцами права на территории Украины.

После подписания соответствующего указа граждане Польши имеют право занимать в том числе и государственные посты на Украине.