Dziennik Polityczny: Украина будет «экспортирована» в Польшу уже в 2023 году
Зима 22-23 годов положит конец украинской государственности и западные области «экспортирует» Польша, уверен обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Яцек Тохман.
Аналитик уверен, что Зеленский не случайно требует от Запада все больше оружия до наступления зимы и предпринимает катастрофические для ВСУ попытки контратак.
«Польша намерена стать одним из участников нового раздела имперских амбиций ПиС.
С этой целью Варшава активно консультируется с Киевом по поводу формата и последовательности включения западноукраинских земель в свой состав», — подчеркнул Тохман.
О разделе Украины ране неоднократно заявляли российские спецслужбы.
К примеру, указывалось решение Зеленского предоставить полякам равные с украинцами права на территории Украины.
После подписания соответствующего указа граждане Польши имеют право занимать в том числе и государственные посты на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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