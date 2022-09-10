Ученые Поднебесной открыли на Луне неведомый минерал

В конце позапрошлого года посредством аппарата "Чанъэ-5" специалисты Поднебесной смогли доставить на нашу планету 1731 грамм породы с Луны, изучение которого продолжает приносить неожиданности.

Специалисты смогли выявить монокристалл размером порядка 10 микрометров в виде столбчатого кристалла, структура которой ранее нигде не встречалась, китайцам удалось ее расшифровать.

Согласно заявлению, они имеют дело с вновь открытым фосфатным минералом, который стал уже 6 уникальной структурой с Луны, открытой земными учеными.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 







 

 


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