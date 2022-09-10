Анналена Бербок приехала в Киев с «пустыми руками»
Министр иностранных дел Анналена Бербок во второй раз прибыла в Киев, чтобы показать единство Германии с Украиной.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо — поставкой оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой», — сказала она в субботу утром по прибытии.
Глава МИД Германии выехала в пятницу вечером на спецпоезде с небольшой делегацией из Польши в Киев. В Киеве Бербок намерена провести переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности.
Бербок назвала две конкретные темы, которые важны для нее во время визита: помощь Германии в разминировании и поддержка в борьбе с совершенными военными преступлениями. Тема поставок вооружений пока не обсуждается.
Во время своего визита в Германию на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от канцлера Олафа Шольца поставки немецких основных боевых танков Leopard 2.
Опубликовано: Тарас Медведев
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