Анналена Бербок приехала в Киев с «пустыми руками»

Министр иностранных дел Анналена Бербок во второй раз прибыла в Киев, чтобы показать единство Германии с Украиной.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо — поставкой оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой», — сказала она в субботу утром по прибытии.

Глава МИД Германии выехала в пятницу вечером на спецпоезде с небольшой делегацией из Польши в Киев. В Киеве Бербок намерена провести переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности.

Бербок назвала две конкретные темы, которые важны для нее во время визита: помощь Германии в разминировании и поддержка в борьбе с совершенными военными преступлениями. Тема поставок вооружений пока не обсуждается.

Во время своего визита в Германию на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от канцлера Олафа Шольца поставки немецких основных боевых танков Leopard 2.