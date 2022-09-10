У берегов Новой Зеландии лодка столкнулась с китом, пять человек погибло
Пять человек погибли в результате крушения лодки у Южного острова Новой Зеландии в субботу.
Мэр Каикоуры Крейг Макл сказал, что судно могло столкнуться с китом. Морские млекопитающие являются аборигенными для этого района, и море в момент аварии было совершенно спокойным, цитирует его слова газета New Zealand Herald.
В полиции также отметили, что лодка, должно быть, с чем-то столкнулась. Шестеро пассажиров выжили в этом крушении, отметили правоохранители.
Туристическая группа была на экскурсии у Южного острова Новой Зеландии, чтобы понаблюдать за птицами, когда внезапно столкнулась с чем-то и перевернулась.
Опубликовано: Тарас Медведев
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