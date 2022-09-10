Байден назвал идею о превосходстве белых людей терроризмом и главной угрозой США
Президент США Джо Байден высказался о том, что угрожает Соединенным Штатам.
Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что является угрозой для американского государства.
По словам "хозяина" Белого дома, главной угрозой для безопасности Соединенных Штатов является идея "белого превосходства".
При чем данную "идею" он назвал террористической и смертельной для Штатов.
"Террористическая угроза идей "белого превосходства" сегодня является самой смертельной угрозой для США", - заявил Байден.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы