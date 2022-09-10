Байден назвал идею о превосходстве белых людей терроризмом и главной угрозой США

Президент США Джо Байден высказался о том, что угрожает Соединенным Штатам.

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что является угрозой для американского государства.

По словам "хозяина" Белого дома, главной угрозой для безопасности Соединенных Штатов является идея "белого превосходства".

При чем данную "идею" он назвал террористической и смертельной для Штатов.

"Террористическая угроза идей "белого превосходства" сегодня является самой смертельной угрозой для США", - заявил Байден.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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