Император Японии совершит первую зарубежную поездку на похороны Елизаветы II

Это будет его первая поездка за границу с момента возведения императора Японии Нарухито на престол в 2019 году.

Императорская чета ожидается на похоронах покойной государыни Елизаветы II , сообщили в субботу местные японские СМИ.

Император планировал посетить Великобританию во время своей первой зарубежной поездки и ранее, но визит был отложен из-за пандемии.

Как сообщила в субботу японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на официальные источники, правительство и императорский двор находятся в разгаре приготовлений.

Это был бы довольно необычный жест для Нарухито, подчеркивает ежедневная газета Mainichi Shimbun. Император Японии обычно не посещает похороны за пределами своих границ. На этот раз ожидается, что императрица Масако также примет участие в похоронах, если позволят условия, сообщают местные СМИ.