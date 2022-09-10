Против ВС РФ в Харьковской области брошены инструкторы НАТО и иностранные наемники

Телеграм-каналы знакомые с ситуацией под Купянском, утверждают, что против российских военных, на этот раз, открыто воюют силы НАТО.

«Ещё раз повторю - снимайте розовые очки. Против нас воюет не только нацистская украина. Мы снова воююем с коллективным западом - в наступлении на Харьковском фронте участвуют НАТОвские военные и большое количество иностранных наёмников», - пишет ТК «Записки ветерана».

ВСУ уже раструбили, что, якобы захватили Купянск. На самом деле речь идет только о правобережной части города.

Силы СВО отошли за реку Оскол, чтобы закрепиться там и подготовиться к контрнаступлению, дождавшись подкрепления.