Против ВС РФ в Харьковской области брошены инструкторы НАТО и иностранные наемники
Телеграм-каналы знакомые с ситуацией под Купянском, утверждают, что против российских военных, на этот раз, открыто воюют силы НАТО.
«Ещё раз повторю - снимайте розовые очки. Против нас воюет не только нацистская украина. Мы снова воююем с коллективным западом - в наступлении на Харьковском фронте участвуют НАТОвские военные и большое количество иностранных наёмников», - пишет ТК «Записки ветерана».
ВСУ уже раструбили, что, якобы захватили Купянск. На самом деле речь идет только о правобережной части города.
Силы СВО отошли за реку Оскол, чтобы закрепиться там и подготовиться к контрнаступлению, дождавшись подкрепления.
Опубликовано: Тарас Медведев
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