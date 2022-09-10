Паук Носферату добрался до Берлина и северных районов Германии из-за потепления

Паук Носферату уже несколько лет все больше и больше распространяется по Германии, теперь «Zoropsis spinimana» появилась в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Только с 1 августа на портале Naturgucker.de было зарегистрировано 1300 наблюдений 1700 экземпляров в Северном Рейне-Вестфалии, сказал Торстен Вигерс, представитель ассоциации охраны природы NABU NRW. Это показывает, что паук почти стал своим в стране.

По словам Вигерс, укус носферата ядовит, но безвреден для человека. Если она укусит человека, то это сравнимо с легким укусом осы. Но он делает это только в том случае, если видит себя в опасности. Паук в основном встречается там, где тепло, в зданиях и рядом с н ими.

Эти насекомые с длиной тела до двух сантиметров и размахом ног около пяти сантиметров не ловят добычу сетями, а преследуют ее.

Этот инвазивный вид, принадлежащий к семейству паукообразных, родом из Средиземноморья и, вероятно, был завезен в Германию в качестве «безбилетного пассажира» при грузовых перевозках.

Паук был впервые обнаружен здесь в 2005 году во Фрайбурге -им-Брайсгау. Своим именем она обязана характерному рисунку на спине, который напоминает персонажа «Носферату» из первой крупной экранизации романа ужасов «Дракула».