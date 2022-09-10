Опытные хозяйки рассказали о причинах горького привкуса у квашеной капусты и как этого избежать

Квашеная капуста полезный продукт, она содержит в себе пробиотики, которые улучшают работу кишечника, а также витамины и минералы, повышающие иммунитет и укрепляющие кости.

Причины появления горечи у квашеной капусты:

По моим наблюдениям, горький вкус этой овощной заготовки – следствие неправильного выбора капусты или ошибок, допущенных в процессе ее квашения.

И то и другое затрудняет брожение, от интенсивности которого напрямую зависит качество готовой закуски.

Неподходящий для квашения овощ:

У меня не раз получалась горьковатая на вкус квашеная капуста из-за неудачного выбора самого овоща. Теперь я знаю, что большое значение имеет его сорт.

Не используйте для приготовления этой заготовки на зиму раннюю капусту. Она недостаточно сахариста. Ее листья тонки и мягки.

Если вы хотите, чтобы закуска удалась на славу, берите для ее приготовления кочаны средних и поздних сроков созревания: плотные, сочные, белоснежной окраски.

Я советую вам отдать предпочтение таким сортам:

Белоснежке;

Валентине F1;

Московской поздней;

Харьковской зимней;

Белорусской.

Горьковатое по вкусу квашение получается и из овоща, в котором превышено содержание нитратов. Недостаточно сочные из-за нехватки полива кочаны или собранные с грядки раньше срока – неудачный выбор.

Приготовленная из них квашеная закуска наверняка будет горчить.

Ошибки в приготовлении квашения:

Вы забываете время от времени прокалывать капусту в процессе ее брожения. Это необходимо делать для выведения скапливающихся в овощной массе газов.

Если их не выводить, закуска получится не только горькой, но и мягкой, без хруста.

Я советую использовать для прокалывания деревянную шпажку. Периодически протыкайте ей квашение до самого дна в нескольких местах.

Вы нарушили пропорции ингредиентов. Если добавить к капустной массе слишком мало соли, брожение не будет активным. Вместо выделения молочной кислоты, необходимой для качественной закваски овощной нарезки, в ней начнут появляться и размножаться микроорганизмы, провоцирующие гниение.

Такая капуста неприятно пахнет, мягкая и с серым оттенком. На ней нередко присутствует слизкий налет. Есть ее нельзя.

Избыток соли также вредит вкусовым качествам закуски. Она получается горькой и не аппетитной.

Что делать, если капустное квашение горчит:

Употреблять в пищу горькую капусту без ее предварительной обработки я вам не советую. Это не только невкусно, но и чревато пищеварительными расстройствами.

При появлении горечи во вкусе у этой заготовки на зиму я сначала вымачиваю ее несколько часов в горячей воде, а потом подвергаю термической обработке. Это позволяет не только избавиться от горького привкуса, но и максимально обезопасить себя при употреблении в пищу этого продукта.

Такая капуста хороша в первых и вторых блюдах таких, как щи, борщ, овощное рагу. Ее также можно тушить с мясом и специями.

Горчащее квашение можно подать к столу и как холодную закуску. Для этого я поступаю с ним так:

Выкладываю капустную массу на блюдо. Оставляю ее «проветриваться» на 2-3 часа. Отжимаю из нее сок.

Заправляю смесью растительного масла, сахара и уксуса.

Добавляем нарезанную кольцами луковицу и Перемешиваем.

Закуску можно сразу же подавать к столу или переложить в стеклянную емкость, закрыть крышкой и отправить в холодильник.

Зная, почему у квашеной капусты появляется горечь во вкусе, вы сумеете избежать этого досадного осложнения. Если же оно появилось, воспользуйтесь советами.