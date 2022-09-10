США собирается ввести антинародные санкции против России
Координатор санкционной политики Госдепа США Джеймс О’Брайен заявил в субботу, что россияне, которые активно поддерживают СВО будут подвержены рестрикциям.
Американские власти продолжат оказывать санкционное давление на российских граждан.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», — цитирует дипломата ТАСС.
Тем самым Госдеп дал понять, что теперь планы США по ограничениям для России не ограничиваются только реальными институтами и лицами, от которых зависит успешное течение СВО.
По сути речь идет уже об антинародных санкциях, ведь за политику Путина в России по данным соцопросов выступает более 80 процентов населения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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