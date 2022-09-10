Есть три точки зрения на кофе «shade grown coffee», выращенный в тени

Настоящие любители кофе не упустят возможности выпить утром перед работой чашечку этого ароматного свежезаваренного напитка.

Первая — он вкуснее обычного. Характеризуется высоким качеством чашки, более плотным телом и выраженной сладостью.

Вторая — выращивание теневого кофе хорошо влияет на экологию. Для производства теневого кофе не нужно вырубать леса под плантации — лесные массивы сохраняются, экосистема не нарушается.

Опавшая листва деревьев служит удобрением, а птицы — естественным врагом насекомых-вредителей. Поэтому при теневом способе выращивания производители кофе не используют удобрения и пестициды.

Третья — урожай, полученный при теневом способе выращивания, не принесет фермеру достаточно прибыли. Ягод мало, а собирать их приходится вручную.

  • Изображение статьи

    Кофе был завезен в Индию еще в далеком 1670 году, благодаря индийскому суфийскому святому Бабе Будану, который привез кофейные зерна с собой из Йемена. С тех пор в регионе появились кофейные плантации, простирающиеся на юг до Курга.

    Природа благословила четыре южноиндийских штата тем идеальным климатом и почвой, которые способствуют росту любимых в мире бобов. Индийский кофе, выращиваемый в основном в южной Индии в условиях муссонных осадков, также называют "индийским муссонным кофе".

    Говорят, что лучший индийский кофе достигает вкусовых характеристик тихоокеанского кофе. Выращиваются два хорошо известных вида кофе - ‘Арабика’ и ‘Робуста".

    Производство кофе в Индии преобладает в горных районах южных индийских штатов, при этом на штат Карнатака приходится 53%, за которым следуют Керала 28% и Тамилнад 11% производства.

    Почти 80% производимого в стране кофе идет на экспорт.

    Из того, что экспортируется, 70% приходится на Германию, Российскую Федерацию, Испанию, Бельгию, Словению, Соединенные Штаты, Японию, Грецию, Нидерланды и Францию, а на Италию приходится 29% экспорта.

    «Теневой» кофе

    Когда кофейные деревья растут между другими растениями и деревьями — это теневой способ выращивания. Его обычно используют в Эфиопии, Мексике, Гватемале и Никарагуа.

    «Теневой» кофе способствует сохранению лесов, поскольку не конкурирует с ними за солнечный свет. На таких плантациях поселяются птицы и уничтожают насекомых, а опавшая листва деревьев служит органическим удобрением и барьером от сорняков.

    Плантации простираются на многие мили, а кофейные зерна висят, как яркие безделушки, готовые к сбору, сушке и обжарке.

    Кстати, посетители могут принять участие в процессе сбора и обработки кофейных бобов. Можно собирать кофе в сезон (апрель-ноябрь - для Арабики; декабрь-март для Робусты).

Опубликовано: Игнат Ветров

 

 







 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 