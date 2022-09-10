Есть три точки зрения на кофе «shade grown coffee», выращенный в тени

Кофе был завезен в Индию еще в далеком 1670 году, благодаря индийскому суфийскому святому Бабе Будану, который привез кофейные зерна с собой из Йемена. С тех пор в регионе появились кофейные плантации, простирающиеся на юг до Курга.

Природа благословила четыре южноиндийских штата тем идеальным климатом и почвой, которые способствуют росту любимых в мире бобов. Индийский кофе, выращиваемый в основном в южной Индии в условиях муссонных осадков, также называют "индийским муссонным кофе".

Говорят, что лучший индийский кофе достигает вкусовых характеристик тихоокеанского кофе. Выращиваются два хорошо известных вида кофе - ‘Арабика’ и ‘Робуста".

Производство кофе в Индии преобладает в горных районах южных индийских штатов, при этом на штат Карнатака приходится 53%, за которым следуют Керала 28% и Тамилнад 11% производства.

Почти 80% производимого в стране кофе идет на экспорт.

Из того, что экспортируется, 70% приходится на Германию, Российскую Федерацию, Испанию, Бельгию, Словению, Соединенные Штаты, Японию, Грецию, Нидерланды и Францию, а на Италию приходится 29% экспорта.

«Теневой» кофе

Когда кофейные деревья растут между другими растениями и деревьями — это теневой способ выращивания. Его обычно используют в Эфиопии, Мексике, Гватемале и Никарагуа.

«Теневой» кофе способствует сохранению лесов, поскольку не конкурирует с ними за солнечный свет. На таких плантациях поселяются птицы и уничтожают насекомых, а опавшая листва деревьев служит органическим удобрением и барьером от сорняков.

Плантации простираются на многие мили, а кофейные зерна висят, как яркие безделушки, готовые к сбору, сушке и обжарке.

Кстати, посетители могут принять участие в процессе сбора и обработки кофейных бобов. Можно собирать кофе в сезон (апрель-ноябрь - для Арабики; декабрь-март для Робусты).