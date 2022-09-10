Большинство из них предпочитают слабокислый или нейтральный грунт, неправильная почва может испортить урожай

Не все огородные культуры одинаково хорошо растут на грядках с кислой почвой.

Как можно проверить почву на участке в домашних условиях:

Определить рН земли самостоятельно на огороде не получится. Для этого нужно специальное лабораторное оборудование. Зато можно установить относительную кислотность, если воспользоваться простыми народными средствами.

Чтобы определить степень кислотности на участке, необходимо:

насыпать небольшое количество грунта на стекло;

полить уксусом (9%).

Если в субстрате содержится щелочь, то на месте полива образуется обильная пена. В случае умеренной закисленности пенообразование будет незначительным. При повышенной кислотности никакой реакции не произойдет.

Чтобы проверить землю с помощью натрия гидрокарбоната (или пищевой соды), следует:

положить немного исследуемого материала в емкость;

добавить воду;

размешать состав до состояния кашицы;

всыпать соду.

Кислую среду выдаст шипение. Если грунт щелочной, то никаких изменений не произойдет. Подобную манипуляцию можно произвести, добавив вместо соды мел.

Сок винограда:

Хорошим индикатором кислотности земли является натуральный виноградный сок. Для того, чтобы произвести проверку, надо всего лишь небольшое количество почвы насыпать в емкость с соком и дождаться реакции.

Появившиеся на поверхности стакана пузырьки укажут на нейтральную кислотность субстрата. При этом сама жидкость поменяет свой оттенок.

Листья черемухи и смородины:

Проверить грунт можно, если использовать отвар из листьев черемухи и смородины.

Для его приготовления следует:

собрать свежие растения (по 3-6 листочка каждого);

залить стаканом кипятка и дать немного постоять;

насыпать землю и в емкость с настоем и оценить результат.

Если вода в результате проведения эксперимента станет красной, то это будет означать, что почва сильно закисленная. Зеленый оттенок укажет на слабокислую среду. Синий станет свидетельством того, что среда на участке нейтральная.

Белокочанная капуста:

В начале весны очень трудно найти свежие листья черемухи и смородины. Вместо них можно использовать белокочанную капусту.

Для проведения исследования почвы на кислотность в домашних условиях надо:

нашинковать капусту, поместить в кастрюлю;

залить водой, варить в течение получаса после закипания;

полученный отвар процедить и остудить.

В жидкости следует пропитать полоски обычной белой бумаги, а затем их просушить. Получившиеся индикаторы можно воткнут в грунт и отследить реакцию. Изменение цвета укажет на кислую среду, если почва содержит щелочь, то ничего необычного не произойдет.

На состав почвы укажут растения. Так, в кислой среде (рН ниже 4,5 единиц) любят расти щавель, мох, голубика, марьянник. Нейтральный грунт (рН от 4,5 до 6 единиц) предпочитают багульник, медвежье ушко (толокнянка), горец, оксалис (кислица). Осока, щитовник, купена хорошо растут в земле с большим содержанием щелочи.

Начало весны – самый ответственный этап для огородников и садоводов. Именно в этот период надо готовить почву к посадкам. От того, насколько правильно будет определена ее кислотность зависит количество и качество урожая овощей, которые удастся собрать по осени.