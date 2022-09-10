Самый северный остров в мире, оказался вовсе не островом

Предполагаемый самый северный остров в мире Удаак на самом деле является не островом, а айсбергом.

Это выяснили ученые из Дании и Швейцарии, исследовавшие остров, открытый в 2021 году вместе с другими островками к северу от Гренландии.

На этой неделе исследователь Рене Форсберг сообщил датскому научному изданию Videnskab.dk, что было обнаружено, что под «островами» была вода и что на самом деле это были плоские айсберги, покрытые землей и гравием.

«Все островные позиции, о которых сообщалось с 1978 года, были посещены - всем стало ясно, что они не могут быть островами», - заявил исследователь.

Швейцарско-датская исследовательская группа сделала особую находку чуть более года назад: они назвали остров размером примерно 30 на 60 метров Qeqertaq Avannarleq, что означает что-то вроде «Самый северный остров».

Он находился примерно в 800 метрах к северу от острова Удаак, открытого в 1978 году на самой северной оконечности Гренландии и ранее считавшегося участком земли, ближайшим к Северному полюсу.

Однако исследователи определили, что Удаак также нельзя назвать островом. Согласно этому, другой остров под названием Инуит Кекертаат с координатами 83°39'55” северной широты, 30°37'45” западной долготы является самым северным на земле.