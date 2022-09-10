Карл III запретил принцу Гарри привозить Меган Маркл в замок Балморал к умершей Елизавете II

Принц Гарри и герцогиня Сассекская вызвали переполох вскоре после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщают зарубежные СМИ, Гарри не видел ничего зазорного в том, чтобы приехать в Балморал с женой. Однако отец приказал ему не появляться там с супругой.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Балморале, прослужив стране 70 лет. Монарху было 96 лет. Король Карл III произнес первое послание нации, в котором попрощался со своей матерью и обязался принять корону.

Как сообщают британские СМИ, король одним из первых прибыл в замок в Шотландии. Принц Гарри, который изначально приехал в Шотландию с Меган Маркл, не успел попрощаться с королевой. Появление супруги аристократа должно было возмутить не только членов королевской семьи, но и служащих королевы.

Во время событий, затронувших всех членов королевской семьи, между членами королевской семьи и принцем Гарри и Меган Маркл развернулась небольшая драма.

Как сообщает The Sun, принц Гарри останавливался со своей женой во Фрогмор-коттедже до смерти бабушки. Затем ему позвонил отец и попросить не брать Меган с собой в Шотландию.

"Король Карл III сказал Гарри, что Меган не должна находиться в Балморале в такое печальное для семьи время. Ему указали, что Кейт не поедет и что им следует ограничиться ближайшими родственниками. Чарльз четко заявила, что Меган не ждут", — рассказал информатор в интервью The Sun.

The Telegraph сообщил, что Гарри изначально не был вызван в замок, где остановилась королева, в то время как старшие члены королевской семьи отправились в Балморал, как и его брат, принц Уильям.

Информатор также сообщил, что король Карл III и принц Уильям не хотели находится рядом с принцем Гарри и Меган Маркл, потому что "очень сложно проводить время с кем-то, кто собирается опубликовать книгу о вас, которая все расскажет".