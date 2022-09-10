Украинские войска пошли в наступление на Красный Лиман

Части украинской армии пытаются выбить российские войска из Красного Лимана.

Вооруженные силы Украины вновь предпринимают попытки взломать мощную линию обороны российских соединений.

Так, сообщается о попытках украинской армии вести наступление в направлении города Красный Лиман.

При этом о каких-либо успехах украинской армии на текущий момент так и не сообщается. Отметим, что информация о наступлении не является официальной.

Стоит добавить, что непосредственно сам Красный Лиман уже долгое время контролируется российскими частями.

Ранее постпред России при ООН Небензя сообщил о чудовищных потерях ВСУ после контрнаступления на российские позиции.