Украинские войска пошли в наступление на Красный Лиман
Части украинской армии пытаются выбить российские войска из Красного Лимана.
Вооруженные силы Украины вновь предпринимают попытки взломать мощную линию обороны российских соединений.
Так, сообщается о попытках украинской армии вести наступление в направлении города Красный Лиман.
При этом о каких-либо успехах украинской армии на текущий момент так и не сообщается. Отметим, что информация о наступлении не является официальной.
Стоит добавить, что непосредственно сам Красный Лиман уже долгое время контролируется российскими частями.
Ранее постпред России при ООН Небензя сообщил о чудовищных потерях ВСУ после контрнаступления на российские позиции.
Опубликовано: Николай Скира
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