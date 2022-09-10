Центр развития ИИ в России приступил к активной работе в этой области
Существование центра развития искусственного интеллекта есть объективная необходимость для любой державы, позиционирующей себя в качестве передовой в области технологий, начало функционировать подобное учреждение и в Российской Федерации.
Этот центр станет главной площадкой в стране для оценки эффективности бизнеса, выбора оптимальных для него решений, определения планов и направлений развития науки в РФ, мониторинг развития уровня искусственного интеллекта, а также экспертизу различной официальной документации.
По словам вице-премьера Чернышенко, благодаря работе центра технологии искусственного интеллекта станут доступны всем гражданам государства, плюс его открытие подтолкнет деятельность организаций в смежных областях.
Опубликовано: Сергей Крамич
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