Центр развития ИИ в России приступил к активной работе в этой области

Существование центра развития искусственного интеллекта есть объективная необходимость для любой державы, позиционирующей себя в качестве передовой в области технологий, начало функционировать подобное учреждение и в Российской Федерации.

Этот центр станет главной площадкой в стране для оценки эффективности бизнеса, выбора оптимальных для него решений, определения планов и направлений развития науки в РФ, мониторинг развития уровня искусственного интеллекта, а также экспертизу различной официальной документации.

По словам вице-премьера Чернышенко, благодаря работе центра технологии искусственного интеллекта станут доступны всем гражданам государства, плюс его открытие подтолкнет деятельность организаций в смежных областях.