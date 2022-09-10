Военные инструкторы НАТО вступили в бой с российскими силами в Харьковской области

Военнослужащие армии НАТО вступили в бой с российскими частями в Харьковской области.

Как сообщают российские телеграм-каналы, в бой против регулярных российских частей вступили инструкторы НАТО.

Также отмечается, что что специальная военная операция проводится не столько против Украины, сколько против Запада.

"Ещё раз повторю - снимайте розовые очки. Против нас воюет не только Украина. Мы снова воююем с коллективным западом - в наступлении на Харьковском фронте участвуют НАТОвские военные и большое количество иностранных наёмников", - об этом сообщает телеграм-канал "Записки ветерана".

Также опровергаются сообщения ВСУ о взятии Купянска. Отмечается, что российские части все еще контролируют город.

Российские солдаты отошли за реку Оскол, подготовил там линию обороны.