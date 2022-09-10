Российские ученые разработали технологию, позволяющую дольше хранить продукты свежими

Специалисты университета Военмех, что в Северной Пальмире, в сотрудничестве с учеными из Красноярска создали пленку на основе оксида индий-оловянного сплава, могущую защищать свежие продукты от прихода в негодность вследствие солнечного излучения.

Созданный российскими специалистами материал является значительно надежнее предохраняют чем применяемые затемненное стекло или целлофан.

Согласно полученным в результате исследованиям данным, новая пленка замедляет скорость порчи продуктов в 1,5-2 раза, при этом материал несложен в производстве и его можно легко наносить на любую тару.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 







 

 


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