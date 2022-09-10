Соседов раскрыл новые штрихи к портретам Пугачевой и Вайкуле

Музыкальный критик считает, что Примадонну очень переоценили и призвал закрыть бизнес Лаймы в России.

Сергей Соседов высказал свое мнение о Пугачевой и Вайкуле. Музыкальный критик уверен, что творчество Аллы Борисовны слишком переоценено, сообщает ФАН.

Телеведущий также считает, что своей известностью она обязана второму мужу - Александру Стефановичу. По его мнению, именно режиссер помог Пугачевой выйти из разряда простых артистов в звезды.

«Большого вклада в искусство Примадонна не совершила. Ее вклад переоценен, персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Начало этому положил Александр Стефанович, разрабовший концепцию творчества Аллы Борисовны. Она обычная певица», — заключил критик.

Соседов также не сомневается, что нужно дать "от ворот поворот" Лайме Вайкуле, закрыв ей бизнес и въезд в Россию.

"Пусть чахнет в своей Латвии, и выступает в латвийских деревнях, для коров и буренок, ведь людей там почти нет", — поделился Сергей.

Как выяснилось, критик дал Вайкуле свое прозвище - лайка, и сказал, что она не такая уж и талантливая певица.