Сегодня Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании

Совет по присоединению соберется в субботу, 10 сентября в церкви Св. Якова в Лондоне, чтобы официально провозгласить Карла III королем, сообщает Reuters.

В субботу будет торжественное провозглашение - в В 11:00 по центральноевропейскому времени Совет по присоединению соберется, чтобы официально признать Чарльза королем. Через час воззвание будет зачитано с балкона собора св. Якова в Вестминстере. Это формальность, символический момент, ведь Чарльз стал монархом в момент смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

Позже - в 13:00 - прокламация будет прочитана на Королевской бирже. На следующий день он новый король прибудет в Северную Ирландию, Уэльс и Шотландию.

В связи с церемонией будут подняты все флаги , которые были спущены на середину мачт после смерти королевы Елизаветы II.

В парламенте состоится внеочередное заседание. Это начнется в 15:00 по московскому времени. Депутаты парламента продолжат произносить речи с упоминанием Елизаветы II.

Также они составят текст обращения к королю, в котором выразят сочувствие в связи с потерей матери. Несколько важных политиков принесут присягу и пообещают королю послушание. Остальные депутаты смогут сделать это после периода траура, когда Палата общин вернется к нормальной работе.

Во второй половине дня новый монарх должен принять на аудиенции премьер-министра Лиз Трасс и все ее правительство.

Королева Елизавета скончалась в четверг в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет. Уильям и девятилетний Джордж теперь первые в очереди на британский престол.