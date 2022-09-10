Немецкий фермер вырастил тыкву весом в 500 килограмм, но есть примеры и побольше

В эти выходные фермер из Германии Йоханнес Гоэль едет в Кревельсхоф в Ломаре на местный чемпионат гигантских овощей.

На прицепе у него будет вариант сорта Atlantic Giant. По оценкам Гоэлла, его тыква будет весить около 500 килограммов. У него и раньше были более крупные экземпляры, но в этом году, по словам Гоэлла, всем производителям тыквы пришлось нелегко. Жара и засуха беспокоили их учеников. Так что, возможно, Гоэль сможет победить и с 500-килограммовой тыквой.

Выращивание гигантских тыкв — это хобби, которое существует во всем мире уже несколько лет. Существует даже мировой руководящий орган, Великое тыквенное содружество, которое разработало свод правил для местных чемпионатов по взвешиванию.

Там регулярно появляются новые записи. В Швейцарии в 2014 году впервые вырастили тыкву весом более тонны.

«А в этом году в Англии можно ожидать тыкву весом 1400 кг», — рассазал Йоханнес Гоэль.

Специально разработанный метод позволяет относительно точно оценить вес плода до его взвешивания. Таким образом, сообщество заводчиков всегда точно информировано о том, что делают конкуренты.