Три человека погибли при крушении поездов в Хорватия, ранения получила семья беженцев из Ирана

По меньшей мере три человека погибли и 11 получили ранения в пятницу вечером в результате столкновения пассажирского поезда с товарным поездом в центральной Хорватии, сообщили официальные источники.

Авария произошла в 21:30 по местному времени недалеко от города Новска, расположенного примерно в 100 км к юго-востоку от Загреба, говорится в сообщении МВД.

«Согласно имеющейся на данный момент информации, три человека погибли и 11 получили ранения » и госпитализированы, заявил в субботу журналистам премьер-министр Андрей Пленкович. По его словам, никто из раненых, в том числе лица иностранного гражданства, не получил травм, угрожающих жизни.

Представитель Красного Креста сообщил государственному информационному агентству HINA, что среди пострадавших восемь иностранцев, и речь идет о нелегальных мигрантах.

Больница в Новой Градиске, недалеко от места трагедии, сообщила, что приняла иранскую семью из пяти человек. Причина этого столкновения на данный момент остается неизвестной.

По словам Андрея Пленковича, авария произошла, когда пассажирский поезд, следовавший по местному маршруту, столкнулся со стоявшим на месте грузовым поездом.