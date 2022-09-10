Российские СМИ сообщают об отступлении войск РФ в Купянске
Войска России отошли на новую линию обороны в Купянске и продолжают бои с ВСУ.
Военный корреспондент ВГТРК Поддубный рассказывает о ходе боев на территории города Купянск.
По его словам, украинские войска находятся в западной части населенного пункта, но в восточную часть они не могут зайти.
При этом Поддубный рассказывает о тяжелой обстановке в городе, а российские резервы уже вступили в бои с противником.
"Наши резервы, которые были переброшены накануне, продвижение подразделений врага замедлили, но не остановили. Обстановка тяжелейшая. На изюмском направлении противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения", - рассказывает военкор
Сейчас Вооруженные силы Украины вышли к Оскольскому водохранилищу.
"Так как противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу лиманское направление становится важнейшим, чтобы у наших парней в Изюме были варианты действий", - пишет Поддубный в своем телеграм-канале.
Минобороны России призывает не доверять всей подряд информации о спецоперации в Украине по причине большого количества фейков о действиях российской армии.
Опубликовано: Николай Скира
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