Российские СМИ сообщают об отступлении войск РФ в Купянске

Войска России отошли на новую линию обороны в Купянске и продолжают бои с ВСУ.

Военный корреспондент ВГТРК Поддубный рассказывает о ходе боев на территории города Купянск.

По его словам, украинские войска находятся в западной части населенного пункта, но в восточную часть они не могут зайти.

При этом Поддубный рассказывает о тяжелой обстановке в городе, а российские резервы уже вступили в бои с противником.

"Наши резервы, которые были переброшены накануне, продвижение подразделений врага замедлили, но не остановили. Обстановка тяжелейшая. На изюмском направлении противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения", - рассказывает военкор

Сейчас Вооруженные силы Украины вышли к Оскольскому водохранилищу.

"Так как противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу лиманское направление становится важнейшим, чтобы у наших парней в Изюме были варианты действий", - пишет Поддубный в своем телеграм-канале.