Карл III официально провозглашен королем Великобритании

Прошли торжества, связанные с восхождением на престол после скончавшейся в четверг, 8 сентября королевы Елизаветы II ее старшим сыном Чарльзом.

В субботу после 11 по московскому времени Лондоне Совет по присоединению провозгласил Карла III новым королем. Карл III принял и подписал присягу.

В церемонии приняли участие, в частности, бывшие премьер-министры Великобритании: Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон и Тереза ​​Мэй. Сначала спикер палаты общин Пенни Мордаунт официально объявила о смерти королевы Елизаветы II.

Прокламация была прочитана во Дворце св. Якова и старой штаб-квартирй фондовой Королевской биржи в лондонском Сити. Король Карл III, старший сын королевы Елизаветы II, скончавшейся в четверг, становится новым сувереном. Первым человеком, подписавшим прокламацию, стал новый наследник престола принц Уильям.

Затем началась вторая часть церемонии. Король Карл делает заявление. Новый король объявил о смерти своей "любимой матери, королевы".

После этого Карл III подписал присягу. Затем ее подписали свидетели, начиная с принца Уильяма и королевы-консорта Камиллы.

После смерти Елизаветы II престол автоматически занял ее старший сын, 73-летний Чарльз, тогдашний принц Уэльский. Как подтвердил в четверг королевский двор, нового короля Великобритании назовут Карлом III.

Карл мог взять другое имя в качестве короля, как это делали некоторые монархи раньше. Его полное имя — Чарльз Филип Артур Джордж, поэтому он мог выбрать одно из них. То же самое сделала в 1952 году королева Елизавета II, которая, вступив на престол, решила сохранить свое имя.