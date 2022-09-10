Военкор Поддубный сообщил об угрозе окружения российских войск в Изюме
Российский военный корреспондент Поддубный сообщает о ходе боев в Харьковской области.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о тяжелых сражениях в Купянске.
По словам военкора, в городе идут тяжелые сражения, в российское подкрепление уже вступило в противостояние с украинскими соединениями.
Также Поддубный рассказывает о том, что ВСУ ведут наступление в направление Красного Лимана.
Данные маневры, по словам российского журналиста, являются попыткой создать угрозу окружения российской группировки в Изюме.
"На Изюмском направлении противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения", - написал в своем телеграм-канале Поддубный.
Он отмечает, что теперь российским частям важно удержать позиции на Лиманском направлении.
Опубликовано: Николай Скира
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