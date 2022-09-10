Военкор Поддубный сообщил об угрозе окружения российских войск в Изюме

Российский военный корреспондент Поддубный сообщает о ходе боев в Харьковской области.

Известный военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о тяжелых сражениях в Купянске.

По словам военкора, в городе идут тяжелые сражения, в российское подкрепление уже вступило в противостояние с украинскими соединениями.

Также Поддубный рассказывает о том, что ВСУ ведут наступление в направление Красного Лимана.

Данные маневры, по словам российского журналиста, являются попыткой создать угрозу окружения российской группировки в Изюме.

"На Изюмском направлении противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения", - написал в своем телеграм-канале Поддубный.

Он отмечает, что теперь российским частям важно удержать позиции на Лиманском направлении.