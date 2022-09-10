Русская армия оставляет Изюм в Харьковской области

Российские военнослужащие перешли в тактическое отступление в городе Изюм Харьковской области.

В субботу днём, 10 сентября 2022 года, заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале подтвердил информацию о том, что служащие Вооружённых сил России перешли в вынужденное тактическое отступление в городе Изюм Харьковской области.

Отмечается, что российские военнослужащие временно оставили боевые позиции в Изюме дабы не оказаться в «котле», чтобы избежать потери среди личного состава солдат ВС РФ из-за ситуации на Харьковщине, которая усложняется наличием иностранных наёмников в рядах ВСУ.