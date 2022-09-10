Необычные привычки Карла III: Возит с собой любимое сиденье для унитаза и туалетную бумагу

Жизнь членов королевской семьи Великобритании выставлена ​​на всеобщее обозрение. Они выросли в роскоши и ни в чем не нуждались, пишет plotek.pl.

Королева Елизавета за 70 лет своего правления на престоле выработала свои привычки, и некоторые из них считаются весьма своеобразными. Не иначе обстоит дело и с королем Карлом.

8 сентября 2022 года Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы. Монарх скончалась в поместье Балморал в Шотландии. Король Карл III и его сестра принцесса были у одра королевы в последние минуты ее жизни.

Елизавету любили массы, и ее подданные часто удивлялись некоторым ее привычкам. Покойная королева передала детям не только "ген долголетия", но и своеобразные причуды.

В распоряжении короля Карла перед смертью матери было четыре повара, десять садовников, три дворецких и четыре слуги. Это обязательно изменится, и отныне наследник престола будет окружен всем составом королевского персонала. До сих пор он жил в Кларенс-Хаусе, но ему придется переехать во дворец.

Король всегда ищет случая и, как оказалось, предъявляет необычные требования. Даже кружева у него безупречные и всегда отглажены. Интересно и то, что король возит с собой свое любимое сиденье для унитаза с белой кожаной подкладкой, которое он когда-то получил в подарок на Рождество. У нее также есть любимая марка туалетной бумаги.

Король считается крайне хозяйственным человеком, а его нижнее белье много раз чинили (что как раз экологично). Он не выбрасывает остатки еды, а доедает ее, что, как говорят, крайне ненавидела принцесса Диана.