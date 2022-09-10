Bloomberg: Украина ведет переговоры с США по газовому кредиту
Киев начал проведение переговоров с одним из американских банков для получения газового кредита.
10 сентября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на полученное по почте заявление, сообщило о том, что руководство киевского режима проводят переговоры с Экспортно-импортным банком Соединённых Штатов.
Отмечается, что украинская сторона планирует получить газовый кредит в американском правительственном банке, однако в настоящее время стадия, на которой находятся переговоры между Киевом и Вашингтоном, не уточняется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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