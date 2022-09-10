В Бразилии сторонник Болсонару зарубил топором сторонника Лулы
Всего за три недели до президентских выборов в Бразилии сторонник президента Жаира Болсонару убил топором сторонника своего соперника Луиса Инасиу Лула да Силва.
Полиция сообщила, что 24-летний сторонник Болсонару и 42-летний сторонник Лулы в среду вступили в политический спор на ферме в Конфресе в штате Мату-Гросу.
По словам офицера полиции Виктора Донизете де Оливейра Перейра, сторонник Лулы первым ударил сторонника Болсонару. Сторонник Болсонару нанес ответный удар. Затем сторонник Лулы схватил нож, но сторонник Болсонару отобрал у него нож и напал на него. Когда сторонник Лулы уже был на земле, сторонник Болсонару взял топор и ударил им свою жертву в общей сложности 15 раз.
Затем мужчина попытался спрятать оружие и бежать, объяснил Оливейра Перейра. Однако он был арестован, когда направлялся в больницу из-за собственных травм.
Президентские выборы в Бразилии пройдут 2 октября. Согласно опросам, экс-президент левого толка Лула в настоящее время лидирует, опережая правого действующего президента Болсонару.
Выборы поляризовали бразильское население, как никогда раньше в новейшей истории южноамериканской страны. Из-за накаленной атмосферы полиция уже усилила меры безопасности на агитационных мероприятиях. И Болсонару, и Лула во время выступлений носят бронежилеты и избегают тесного контакта со своими сторонниками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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