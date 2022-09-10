Американский орбитальный спутник Galaxy 11 разрушен, а его осколки угрожают Земле и другим спутникам

На орбите Земли разрушается спутник, отправленный Соединенными Штатами Америки.

Как стало известно, на околоземной орбите разрушается спутник Galaxy 11, который был запущен Соединенными Штатами.

Спутник был запущен еще в 20 столетии - 22 декабря 1999. Срок его службы изначально был определен пятнадцатью годами.

То есть еще несколько лет назад стало ясно, что спутник уже исчерпал свой ресурс.

Сейчас же он начал разрушаться, а его обломки угрожают другим спутникам. Также есть шанс того, что они упадут на Землю.

В этом случае нет гарантии того, что они не повредят здания или не будут угрожать жизням людей, если не сгорят в атмосфере.