Историк Мягков: Карл III может стать последним монархом в истории Британии

Карл III может стать последним королем, возглавляющим Соединенное Королевство.

Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что Карл III будет последним, кто примерил на себя британскую корону.

Он отмечает, что обстановка в мире сейчас не стабильная, а в Соединенном Королевстве назревает серьезный кризис.

Главный аргумент Мягкова в пользу своих слов - это дороговизна содержания института монархии как такового, даже при условии отсутствии у королевской семьи власти как таковой.

Историк уверяет, что жители страны в скором времени начнут задумываться о том, для чего миллионы фунтов тратятся ежегодно на королевскую семью.

"Если экономическая ситуация ухудшится, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которая не играет никакой полезной роли в управлении страной?" — сказал эксперт.

Мягков напомнил, что дискуссии о необходимости сохранения династии, которая только формально правит государством, шли в Великобритании еще при жизни Елизаветы II. Здесь играло роль то, что за 70 лет королева стала символом нации, а сможет ли подобного добиться хоть один из ее потомков — остается загадкой, отметил он.