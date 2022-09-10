Историк Мягков: Карл III может стать последним монархом в истории Британии
Карл III может стать последним королем, возглавляющим Соединенное Королевство.
Директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что Карл III будет последним, кто примерил на себя британскую корону.
Он отмечает, что обстановка в мире сейчас не стабильная, а в Соединенном Королевстве назревает серьезный кризис.
Главный аргумент Мягкова в пользу своих слов - это дороговизна содержания института монархии как такового, даже при условии отсутствии у королевской семьи власти как таковой.
Историк уверяет, что жители страны в скором времени начнут задумываться о том, для чего миллионы фунтов тратятся ежегодно на королевскую семью.
"Если экономическая ситуация ухудшится, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которая не играет никакой полезной роли в управлении страной?" — сказал эксперт.
Мягков напомнил, что дискуссии о необходимости сохранения династии, которая только формально правит государством, шли в Великобритании еще при жизни Елизаветы II. Здесь играло роль то, что за 70 лет королева стала символом нации, а сможет ли подобного добиться хоть один из ее потомков — остается загадкой, отметил он.
Опубликовано: Николай Скира
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