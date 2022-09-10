Путин заявил, что погибшие в Украине солдаты отдали жизнь за Родину
Российский президент прокомментировал гибель российских солдат в боях в Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему гибели военнослужащих в ходе специальной военной операции.
По словам российского лидера, погибшие бойцы отдали свои жизни, сражаясь за Родину.
"Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию, заявил Путин", - пишет ТАСС
Также отмечается, что специалисты прикладывают все усилия для подготовки Донецка и Луганска к зиме.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогов: Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с ЗАЭС
С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж
После смерти королевы Елизаветы II многие индийцы требуют вернуть алмаз Кохинор
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы