Путин заявил, что погибшие в Украине солдаты отдали жизнь за Родину

Российский президент прокомментировал гибель российских солдат в боях в Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему гибели военнослужащих в ходе специальной военной операции.

По словам российского лидера, погибшие бойцы отдали свои жизни, сражаясь за Родину.

"Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию, заявил Путин", - пишет ТАСС

Также отмечается, что специалисты прикладывают все усилия для подготовки Донецка и Луганска к зиме.