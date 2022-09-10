Президент Сербии сообщил об ультиматуме Запада по отношениям с Россией

Александр Вучич сообщил в субботу после диалога с советниками Франции и Германии о требованиях ЕС выбрать между РФ и Западом.

Сербский лидер в своем обращении к нации заявил, что ЕС, а в частности Франция и ФРГ требуют скорейшего определения Сербии в отношении России.

Вучич тем самым прокомментировал результаты переговоров со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

Эта тройка 9 сентября посетила Косово, а затем направилась в Белград на встречу с Вучичем. Целью спецпредставителей является «изучение вариантов продвижения в диалоге между Белградом и Приштиной».

По словам Вучича, ЕС поддерживают США и Турция и все они под предлогом обеспечения безопасности в Европе требуют от Сербии определиться «на какой она стороне».