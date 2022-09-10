"Солнце Москвы" затмило Лондон, на открытии присутствовали Собянин и Путин

Модный ныне способ конференции по видео довольно необычно использовали совместно президент РФ и мэр столицы, которые посредством видеосвязи провели торжественное открытие колеса обозрения "Солнце Москвы".

Если верить словам Собянина сказанном в адрес Путина, то оборудование прошлого аттракциона устарело и физически, и морально, а вновь построенное не просто надежное, но и больше всех аналогов в Старом свете, даже находящегося в Лондоне.

Отдельно было отмечено, что построено Солнце Москвы исключительно на деньги частных инвесторов, без использования копейки бюджетных денег.

Высота Солнца Москвы 140 м (В Лондоне 135 м) и одновременно смогут на нем подниматься 450 человек в 30 закрытых кабинах