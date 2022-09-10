Вучич заявил, что Сербия никогда не признает Косово

Президент Сербии Александр Вучич встретился с представителями Евросоюза, Германии и Франции по поводу конфликтов между Белградом и Приштиной.

Разговор касался проблем в отношениях между Сербией и Косово. " своем профиле в социальной сети Вучич лтметил, что переговоры не касаются и не будут касаться будущего Сербии или признания Сербией Косово.

Президент Сербии встретился в Белграде со специальным посланником Европейского Союза по диалогу между двумя странами Мирославом Лайчаком, а также с двумя представителями: канцлера Германии Йенсом Плетнером и президента Франции Эмануэлем Бонном.

Переговоры касаются только проблем между властями Сербии и властями Косово, которые не признаются этой страной. Одна из них — смена госномеров для идентификации автомобиля с Республикой Косово.

Сербы не хотят на своих машинах такие номера - хотят оставить старые сербские. Еще одна проблема, которую поднимает Белград, — это отсутствие договоренности о создании Союза сербских муниципалитетов в северной части Косово, как того требует резолюция 1244 Совета Безопасности ООН.