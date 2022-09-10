Вучич заявил, что Сербия никогда не признает Косово
Президент Сербии Александр Вучич встретился с представителями Евросоюза, Германии и Франции по поводу конфликтов между Белградом и Приштиной.
Разговор касался проблем в отношениях между Сербией и Косово. " своем профиле в социальной сети Вучич лтметил, что переговоры не касаются и не будут касаться будущего Сербии или признания Сербией Косово.
Президент Сербии встретился в Белграде со специальным посланником Европейского Союза по диалогу между двумя странами Мирославом Лайчаком, а также с двумя представителями: канцлера Германии Йенсом Плетнером и президента Франции Эмануэлем Бонном.
Переговоры касаются только проблем между властями Сербии и властями Косово, которые не признаются этой страной. Одна из них — смена госномеров для идентификации автомобиля с Республикой Косово.
Сербы не хотят на своих машинах такие номера - хотят оставить старые сербские. Еще одна проблема, которую поднимает Белград, — это отсутствие договоренности о создании Союза сербских муниципалитетов в северной части Косово, как того требует резолюция 1244 Совета Безопасности ООН.
Опубликовано: Николай Скира
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