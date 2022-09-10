Спутник принадлежащий Америке неожиданно развалился в космосе

Как сообщил канал в Телеграм Института им. Келдыша на земной орбите неожиданно развалился американский спутник Galaxy 11.

Как отмечено в сообщении, от находящегося на геостационарной орбите объекта отделилось несколько кусков, их можно наблюдать посредством обычных телескопов.

Galaxy 11 американцы запустили в 1999 году, планировалось, что он прослужит минимум четверть века. Отколовшиеся части несут потенциальную опасность для других земных сателлитов.