Спутник принадлежащий Америке неожиданно развалился в космосе
Как сообщил канал в Телеграм Института им. Келдыша на земной орбите неожиданно развалился американский спутник Galaxy 11.
Как отмечено в сообщении, от находящегося на геостационарной орбите объекта отделилось несколько кусков, их можно наблюдать посредством обычных телескопов.
Galaxy 11 американцы запустили в 1999 году, планировалось, что он прослужит минимум четверть века. Отколовшиеся части несут потенциальную опасность для других земных сателлитов.
Опубликовано: Сергей Крамич
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