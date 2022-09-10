КНДР пообещала нанести ядерный удар по Сеулу в случае смерти Ким Чен Ына
Северная Корея нанесет ядерный удар по Южной Кореи, если Ким Чен Ын будет убит.
Корейская Народная Демократическая Республика (Северная Корея) опубликовала меры, которые будут приняты в случае смерти Ким Чен Ына
Как стало известно, если смерть лидера страны будет иметь следы насилия, войска страны будут приведены в боевую готовность.
Сразу послед подтверждения факта насильственной смерти, должен быть нанесен ядерный удар по столице Южной Кореи - Сеулу.
В опубликованных материалах данный шаг КНДР называется "ядерным возмездием" для уничтожения командования врага.
Опубликовано: Николай Скира
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