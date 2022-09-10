КНДР пообещала нанести ядерный удар по Сеулу в случае смерти Ким Чен Ына

Северная Корея нанесет ядерный удар по Южной Кореи, если Ким Чен Ын будет убит.

Корейская Народная Демократическая Республика (Северная Корея) опубликовала меры, которые будут приняты в случае смерти Ким Чен Ына

Как стало известно, если смерть лидера страны будет иметь следы насилия, войска страны будут приведены в боевую готовность.

Сразу послед подтверждения факта насильственной смерти, должен быть нанесен ядерный удар по столице Южной Кореи - Сеулу.

В опубликованных материалах данный шаг КНДР называется "ядерным возмездием" для уничтожения командования врага.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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