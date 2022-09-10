Правительство ФРГ решило закрыть свободный доступ к производной наркотика 1-V-LSD

1-V-LSD является производным психоактивного наркотика LSD и до сих пор продается без рецепта. Теперь федеральное правительство хочет быстро закрыть этот пробел.

Федеральное правительство хочет закрыть пробел в политике в отношении наркотиков и запретить ранее легально доступный 1-V-LSD.

Соответствующий проект постановления поступил в Бундесрат. Согласно повестке дня, доступной в Интернете, вопрос будет обсуждаться на его ближайшем заседании 16 сентября. Постановление расширит список запрещенных психоактивных веществ.

1V-LSD, производное психоактивного наркотика LSD. До сих пор он был в свободном доступе в интернет-магазинах и аптеках.

В проекте о запрете говорится: «Вещество 1-V-LSD является психоделическим веществом, которое преобразуется в LSD при прохождении через тело и уже находится на рынке наркотиков для целей злоупотребления».

Уполномоченный федерального правительства по наркотикам Буркхард Блинерт заявил Welt am Sonntag, что поставщики лекарств являются «недобросовестными игроками на рынке наркотиков». Он предупредил о «неисчислимом риске для здоровья» при приеме производного, неизведанная формула которого иногда может быть сильнее, чем ЛСД.