Стива Джобса разочаровал бы нынешний политический климат
По мнению вдовы Стива Джобса Лорен, ее покойный супруг, скончавшийся в 2011 году, был бы разочарован сложившимся на данный момент политическим климатом планеты.
По мнению женщины, Стив не стал бы молчать, а выступил бы с резкими заявлениями против имеющейся ныне поляризации мира и атмосферы взаимного недоверия и враждебности.
Покойный Джобс не раз высказывался в поддержку личных свобод человека и возможности открыто высказывать свое мнение, но он также указывал и на необходимость несения ответственности друг за друга.
Опубликовано: Сергей Крамич
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