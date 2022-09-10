Стива Джобса разочаровал бы нынешний политический климат

По мнению вдовы Стива Джобса Лорен, ее покойный супруг, скончавшийся в 2011 году, был бы разочарован сложившимся на данный момент политическим климатом планеты.

По мнению женщины, Стив не стал бы молчать, а выступил бы с резкими заявлениями против имеющейся ныне поляризации мира и атмосферы взаимного недоверия и враждебности.

Покойный Джобс не раз высказывался в поддержку личных свобод человека и возможности открыто высказывать свое мнение, но он также указывал и на необходимость несения ответственности друг за друга.