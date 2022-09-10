В Венгрии и Польше зафиксирована самая высокая за 25 лет инфляция

Инфляция в Венгрии в августе достигла 15,6%. Как и в Польше, таких катастрофических данных не было уже четверть века.

Центральное статистическое управление Венгрии (KSH) опубликовало данные по инфляции в августе. Потребительские цены на товары и услуги в Венгрии в августе выросли на 15,6% в годовом исчислении по сравнению с 13,7% в июле. Такой высокой инфляции в стране не было уже 24 года.

Это немного ниже, чем в Польше. Напомним, предварительные данные, представленные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) Польши на конец августа, показывают, что инфляция там достигла уровня 16,1%, что является худшим результатом за 25 лет.

По данным KSH, в Венгрии больше всего выросли цены на продукты питания (на 30,9%). В начале августа правительство Виктора Орбана отменило надбавку за электроэнергию и газ для тех домохозяйств, которые потребляют более 2523 кВтч энергии и свыше 1729 кубометров. газа в год.

Экономист Гергели Суппан из Венгерского банковского холдинга, которого цитирует Reuters, прогнозирует, что инфляция в следующем году достигнет 11,9%, хотя и не исключает повышения, если будут сняты правительственные ограничения на цены на топливо.

Брюссель критикует Венгрию, в том числе за коррупцию и нецелевое расходование средств ЕС. В ответ правительство Орбана объявило, что создаст независимый антикоррупционный офис и рабочую группу с участием неправительственных организаций — для надзора за европейскими расходами. На этой неделе премьер-министр Венгрии подписал указ о создании такого офиса.