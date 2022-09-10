Певец Дмитрий Колдун признался в частичной потере слуха

Исполнитель в передаче «Секрет на миллион» рассказал, что его профессия требует идеального слуха, но этот дефект не лечится.

Певец Дмитрий Колдун в шоу "Секрет на миллион" признался, что у него нарушение слуха. При этом его профессия требует, чтобы он был идеальным, потому ему приходится очень трудно, сообщает Рамблер со ссылкой на СтарХит.

По словам исполнителя, неизлечимый дефект появился после участия в шоу, где ему пришлось стрелять из танкового пулемета. Музыкант рассказал, что его никто не предупредил, что нужно стрелять с открытым ртом - чтобы была компенсация давления.

В итоге слуховые рецепторы отказали из-за перепада давления в ушной раковине.

«С того момента у меня постоянно шумит в ухе, и приходится слушать других музыкантов - чтобы оценить, хорошо ли сведен трек. Сам я уже воспринимаю музыку неадекватно. Это не лечится», — поделился Колдун.

Ранее Дмитрий в интервью одному из Телеграм-каналов заявил, что он специалист не только в музыке, а и в химии, строительстве, других ремеслах. Потому в любом случае без работы не останется, как бы ни сложилась его жизнь.