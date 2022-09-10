Европу зимой захлестнут массовые беспорядки из-за антироссийских санкций, считает экс-разведчик США.

Известный экс-сотрудник разведки Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер спрогнозировал настоящий кошмар для Европы грядущей зимой.

По словам Риттера, континент буквально захлестнут революции и массовые беспорядки.

Риттер утверждает, что причиной такого развития событий станут антироссийский санкции, которые привели к серьезным проблемам в экономике стран Европы.

"Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим", - заявил Риттер.

Напомним, что из-за существенного удорожания счетов за газ в Великобритании в прямом смысле разыгрывают оплату жировок.