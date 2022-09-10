Американский Разведчик Скотт Риттер заявил, что ЕС зимой захлестнут революции из-за санкций против РФ
Европу зимой захлестнут массовые беспорядки из-за антироссийских санкций, считает экс-разведчик США.
Известный экс-сотрудник разведки Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер спрогнозировал настоящий кошмар для Европы грядущей зимой.
По словам Риттера, континент буквально захлестнут революции и массовые беспорядки.
Риттер утверждает, что причиной такого развития событий станут антироссийский санкции, которые привели к серьезным проблемам в экономике стран Европы.
"Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим", - заявил Риттер.
Напомним, что из-за существенного удорожания счетов за газ в Великобритании в прямом смысле разыгрывают оплату жировок.
Опубликовано: Николай Скира
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