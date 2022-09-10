В Якутске отменили концерт DJ Smash: певец и власти города назвали разные причины

Исполнитель заявил, что отмена состоялась по причине грубых нарушений организаторов, а власти сказали, что не в силах выполнить райдер звезды.

Российский музыкант DJ Smash ( Андрей Ширман) в соцсети прокомментировал отмену своего концерта в Якутске. Певец должен был выступить 11 сентября на празднике, посвященном Дню города, сообщает КП.

«Концерт не состоялся по причине грубого нарушения организаторов из Якутска. Я до последнего момента пытался предпринять все, чтобы выступить, но это уже было за гранью добра и зла», — так объяснил музыкант срыв концета. Он также отметил, что полученный ранее аванс он сразу вернул организаторам.

Звезда российского шоу уточнил: по контракту он мог и не возвращать предоплату, так как были грубые нарушения.

«Но, когда встал этот вопрос, мы решили, что вернем в Якутск все до копейки. Это было сделано несколько дней назад», — сказал Андрей Ширман.

В мэрии Якутска озвучили другую версию отмены концерты музыканта. Управление культуры и духовного развития городской окружной администрации сообщили, что договор расторгнут из-за невозможностью исполнить технический райдер артиста.

Ранее сообщалось, что в требования артиста входят перелет бизнес-классом, размещение в пятизвездочной гостинице (тогда как в Якутске самые дорогие отели имеют лишь четыре звезды), Mercedes-Benz S-class для передвижения по городу плюс еще еще одна машина для сопровождения.

Питаться певец и его команда предпочитают в ресторане премиум-класса - с русской или итальянской кухней. Включены и алкогольные напитки, без ограничения - на все время пребывания (за счет заказчика). В гримерке помимо этого должны быть закуска и бутылка красного вина Grand Cru (высший сорт бургундского вина).

Управление также передало, что распространяемый комментарий от «анонимного источника» в мэрии Якутска о каких-то «скрытых» причинах отмены концерта DJ Smash не соответствует действительности.

А вот возврат аванса музыкантом власти подтвердили.