Опытные дачники рассказали, обязательно ли перекапывать после уборки картофеля участок
Эта культура «выжимает» из земли практически все возможное, особенно интенсивно забирает питательные вещества в период вегетации.
Опытные дачники ежегодно вносят удобрения под картофель. Но это не все, что нужно сделать для хорошего урожая.
К подготовке участка под картофель нужно приступать буквально через месяц после уборки клубней.
Перекапывание плантации намного повышает вероятность получения отличного урожая в будущем году.
Такая процедура уменьшит количество сорной травы и прогонит мышей, если они вдруг укрылись на участке. Грунт после перекопки станет мягче, насытится кислородом.
Перекопка позволит лучше заделать внесенные на зиму удобрения и сэкономит силы при обработке гряд по весне. Еще один плюс - в мягкой земле картофель созревает намного быстрее.
К этим работам оптимально приступить в середине сентября - до затяжных дождей и устойчивых морозов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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