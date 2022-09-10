Опытные дачники рассказали, обязательно ли перекапывать после уборки картофеля участок

Эта культура «выжимает» из земли практически все возможное, особенно интенсивно забирает питательные вещества в период вегетации.

Опытные дачники ежегодно вносят удобрения под картофель. Но это не все, что нужно сделать для хорошего урожая.

К подготовке участка под картофель нужно приступать буквально через месяц после уборки клубней.

Перекапывание плантации намного повышает вероятность получения отличного урожая в будущем году.

Такая процедура уменьшит количество сорной травы и прогонит мышей, если они вдруг укрылись на участке. Грунт после перекопки станет мягче, насытится кислородом.

Перекопка позволит лучше заделать внесенные на зиму удобрения и сэкономит силы при обработке гряд по весне. Еще один плюс - в мягкой земле картофель созревает намного быстрее.

К этим работам оптимально приступить в середине сентября - до затяжных дождей и устойчивых морозов.