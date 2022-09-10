В Хорватии столкнулись два поезда, есть погибшие и раненые
Власти Хорватии сообщили, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате столкновения поездов к юго-востоку от Загреба в пятницу вечером. Там столкнулись пассажирский поезд и железнодорожный состав.
Столкновение произошло около 21:30 9 сентября возле города Новска, который находится недалеко от хорватской границы с Боснией и Герцеговиной, говорится в заявлении полиции.
"Удар был сильный", — сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, прибывший на место крушения вместе с другими официальными лицами.
Пленкович подтвердил, что пока на месте аварии обнаружены тела трех человек, но отметил, что действия экстренных служб еще не завершены. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы, некоторые с тяжелыми травмами, однако угрозы жизни нет.
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Представитель Красного Креста сообщил государственному информационному агентству HINA, что среди раненых восемь иностранцев, добавив, что они, скорее всего, были мигрантами. В больнице соседнего города Нова Градиска сообщили, что они приняли иранскую семью из пяти человек.
Причина столкновения не сразу была ясна. СМИ сообщают, что пассажирский поезд проехал на красный свет и столкнулся с ранее остановившимся из-за поломки грузовым поездом. В конечном итоге причины аварии будет расследовать специальная комиссия.
Опубликовано: Николай Скира
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